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Шоу-бізнес

Анна Трінчер засвітилася в пристрасних обіймах з молодим співаком

12:35 20 жовтня 2023
Анна Трінчер та DEMCHUK

Популярна співачка та акторка Анна Трінчер, яка натякала про кризу в стосунках з чоловіком Олександром Волошиним, засвітилася в палких обіймах з молодими виконавцем DEMCHUK та заспівала з ним про пристрасне кохання. Вони випустили спільну композицію «Цілуй».

«Це пісня про шалене захоплення, яке збиває з ніг. Бажання відчути смак губ одне одного настільки сильне та всеосяжне, що змушує забути про весь навколишній світ», — йдеться в описі роботи.

Анна каже, що в ком позицію вони вклали власні історії, «сховані між рядків».

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«Для мене „Цілуй“ — це вибухова суміш емоцій, яка потрапляє в кожну клітинку. Цій пісні неможливо не підспівувати, під неї хочеться танцювати та закохуватися. Вона про ті самі палкі стосунки, коли у вас все тільки-тільки починається», — заінтригувала Анна Трінчер.

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Останнім часом в мережі почали ширитися чутки про розлучення співачки з чоловіком Олександром Волошиним. Проте подружжя спростувало ці чутки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що артистка Дар’я Петрожицька оголосила про заручини.

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