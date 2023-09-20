«Стосунків, як раніше, немає»: Анна Трінчер про кризу свого шлюбу

Популярна співачка Анна Трінчер, яка рік тому вийшла заміж, відверто розповідає про своє особисте життя. Вона не приховує, що напередодні першої річниці весілля мало не розбіглася з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, який нещодавно опинився за ґратами. В програмі «Ближче до зірок» (ТЕТ) співачка зізналась, що вони відвідували сімейного психотерапевта й навіть якийсь час жили окремо.

— Багато хто каже, що це нормальний період, — сказала Анна. — Перші два з половиною-три роки завжди настає криза: коли пропадає закоханість і починається період дуже дорослого, свідомого і глибокого кохання. І в момент, коли не грають гормони, здається, що щось не так, як раніше.

Попри всі складнощі, співачка стверджує, що Олександр Волошин надзвичайно дбайливий та уважний чоловік. І вона свідомо дає йому і собі час пропрацювати всі психологічні моменти. Анна каже, що тримається завдяки медитаціям, чайним церемоніям, спілкуванню з друзями та сцені.

— Ми абсолютно класно комунікуємо, — поділилась Анна. — Можливо, наразі в нас немає глибинних стосунків, коли ми постійно про щось розмовляємо, розвиваємося разом, проводимо спільно час. Таких стосунків, які були раніше, у нас поки немає. Головні мої цілі зараз — самореалізуватися, успішно пройти терапію та налагодити особисте життя з коханим.

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