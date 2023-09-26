«Де вони це беруть»: Трінчер та Волошин обурилися чутками про розлучення

У річницю весілля співачки і акторки Анни Трінчер та блогера Олександра Волошина мережу заполонили повідомлення про розлучення зіркової пари. «Новину» повідомив блогер, який не вперше розповсюджує чутки про знаменитостей. За його словами, нібито пара розбіглася через зраду Олександра.

Анна Трінчер обурилися розповсюдженням неправдивої інформації про неї. На своїй сторінці в інстаграмі вона підтвердила, що вони дійсно переживають певну кризу в стосунках. Проте про розлучення не йдеться.

«Я абсолютно засуджую та зневажаю людей, які займаються поширенням вигаданих фактів, фальсифікують реальність», — емоційно відреагувала артистка. Вона додала, якщо Олександр дійсно її зрадить, то одразу «полетить з мого життя».

Хоч Анна каже, що намагається використовувати негатив на свою користь, очевидно, публікації все ж відобразилися на її емоційному та фізичному стані. Пізніше вона опублікувала сторіз, де показала, що лежить під крапельницею.

Олександр також заперечив чутки про розлучення, та припустив, що блогер таким чином мститься йому. Бо колись хотів працювати його асистентом та не пройшов випробувальний термін.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер зізнавалася, що їхні стосунки з Олександром суттєво змінилися.

Проте не виключено, що пара могла влаштувати черговий «підігрів» аудиторії. Нещодавно Волошин інсценував своє затримання поліцією заради хайпу та просування своїх курсів.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

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