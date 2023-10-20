«Брехню приховати не вдалось»: як покарали жінку за отримання незаконної допомоги ВПО

Нещодавно на Чернігівщині матір 4 дітей засудили за співпрацю з окупантами. Тепер в суді нова справа про шахрайство багатодітної матері. Карлівський районний суд засудив жінку з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч гривень допомоги від держави через єПідтримку, проте не мала на це права.

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Обвинувачувана мала на утриманні двох неповнолітніх та п`ятьох малолітніх дітей. Ще до повномасштабного вторгнення вона виїхала з Маріуполя, де проживала, й без реєстрації оселилась на Полтавщині. Вже після повномасштабного вторгнення — у червні 2022 року — жінка за допомогою мобільного додатку «Портал Дія» зареєструвала себе та одну із своїх доньок в базі внутрішньо переміщених осіб. Їй призначили державну допомогу на проживання. За червень та липень вона отримала 6000 гривень.

У серпні того ж року жінка знову взялась за старе. За допомогою мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» зареєструвала себе та одну із своїх доньок в Єдиній інформаційній базі ВПО.

Загалом отримала 8 000 гривень з державного бюджету. Злочин інкримінували за ч. 1, 2 ст. 190 КК України -- шахрайство. Карається він штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Під час розгляду справи служителі Феміди з'ясували, що мешканка Маріуполя Донецької області залишила разом із двома своїми неповнолітніми дітьми місце їх постійного проживання та реєстрації ще у червні 2021 року. Тобто ще до початку повномасштабного вторгнення росії на територію України. З того часу вона мешкала без реєстрації на території Карлівської громади Полтавської області.

Під час судового засідання багатодітна матір визнала вину повністю, підтвердила час, обставини та спосіб вчинення злочинів. У скоєному щиро каялась і додала, що добровільно відшкодувала державі завдану шкоду.

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Вироком Карлівського районного суду Полтавської області жінці призначили покарання у виді позбавлення волі на строк один рік із подальшим звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням із іспитовим строком на один рік. Вона має повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом. В зв`язку з тим, що на досудовому слідстві запобіжний захід не обирався, суд заявив за недоцільне обирати відносно фігурантки справи міру запобіжного заходу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що понад 100 тисяч переселенців одержують виплати незаконно.

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