Футболіст збірної білорусі влаштував п'яну бійку в Португалії та потрапив до лікарні

Поїздка на матч кваліфікації чемпіонату Європи серед молодіжних команд до Португалії для футболіста збірної білорусі Руслана Лісаковича ледь не закінчилася трагедією, повідомляє by.tribuna.com. Мало того, що його команда зазнала розгромної поразки на футбольному полі (1:6), то ще й півзахисник російського клубу «Динамо» (Махачкала) потрапив до лікарні після п'яної бійки.

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За інформацією видання, після гри група футболістів збірної вирішила приглушити гіркоту поразки алкоголем, після чого вирушила на прогулянку містом Барселуш, де проходила гра. У якийсь момент Лісакович став поводитись не зовсім адекватно. Футболіст чіплявся до перехожих і взагалі виявляв агресію. Справа дійшла до бійки, в ході якої Руслан упав на асфальт і сильно вдарився головою. Викликана «швидка» доправила 21-річного гравця до лікарні. На щастя, операція футболісту збірної білорусі не знадобилася, але його залишили під наглядом лікарів. У результаті команда полетіла на наступний матч із хорватами без одного зі своїх лідерів, який уже зіграв шість матчів у футболці національної збірної білорусі.

Руслан Лісакович зіграв шість матчів у складі національної збірної білорусі

Як з'ясувалося, прізвище Лісакович не вперше фігурує у скандальних історіях. Старший брат Руслана Віталій, який виступає за російський «Рубін» та національну збірну білорусі, за свою кар'єру відзначився не одним інцидентом. Достатньо згадати, що коли в листопаді 2022 року Лісаковича-старшого в Казані зупинили співробітники ДІБДР за порушення правил, то з'ясувалося, що у футболіста на той час зібралося 200 неоплачених штрафів, більшість з яких — за перевищення швидкості.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексворотар збірної Ізраїлю, який народився в Україні, заарештований за спробу згвалтування та зберігання наркотиків.

Фото ФК «Динамо» (Махачкала), uefa.com

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