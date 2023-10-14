Українців не було серед заручників, захоплених ХАМАС в Ізраїлі, — посол

Найближчими днями з Ізраїля, де під час атаки Сектору Газа загинули українці, до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він також розповів, чи підтвердились дані про українців у полоні ХАМАС, пише ZN.UA.

«Сьогодні виїжджає 208, завтра — 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство», — зазначив дипломат.

Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука не змінилися. Водночас не підтвердилась інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до ХАМАС.

При цьому серед загиблих громадян, виключно український паспорт мала лише одна людина. Однак, Україна одна з тих країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАС.

У посольстві України вже пояснювали, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які атакували терористи ХАМАС.

Тим часом Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Газа. В Мережі показали скупчення військової техніки на кордоні.

Як повідомляє BBC News, палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що в результаті ударів Ізраїлю по сектору Газа загинули щонайменше 2215 людей, а 8714 отримали поранення. Після зіткнень на Західному березі Йордану було вбито 54 людини, 1100 поранено, додало міністерство.

Як писали «ФАКТИ», понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

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