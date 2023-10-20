Українських водіїв попередили про нову аферу з бензином

В Україні активізувалися шахраї. Останнім часом у соцмережах з’явилась купа об’яв про продаж талонів на пальне за дешевими цінами. Керівник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн не радить їх купувати.

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«Увага, дешева рибка! Останнім часом у соцмережах з’явилась купа об’яв про продаж талонів на пальне за шаровими цінами. Об’єм — від 60 л, тобто від 3000 грн. Особисто спробував замовити, але наш люб’язний діалог обірвався на моєму питанні, як можна пересвідчитись у дійсності талонів? Продзвонив пару великих мереж, їхні безпекові служби кажуть, що всі випадки продажу талонів, які їм траплялись останнім часом — шахрайство. Будьте пильними!» — написав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як аферисти виманили у матері загиблого військового 7,5 мільйона гривень.

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