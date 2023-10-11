З рахунку вдови загиблого захисника України викрали 4 млн. гривень: яку схему використали шахраї (фото)

Група осіб з Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей підозрюється у пособництві шахрайству, спрямованому на заволодіння депозитом вдови українського військового. Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, чоловіки за грошову винагороду передали свої персональні дані групі шахраїв, а ті використали зареєстровані на них електронні гаманці, ФОП та віртуальний сервіс у шахрайській схемі заволодіння депозитом.

Нині чоловікам повідомлено про підозру у пособництві в шахрайстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Затримані зловмисники

За даними слідства, дізнавшись про отримання жінкою державної матеріальної допомоги у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні, шахраї зателефонували їй під виглядом оператора мобільного зв’язку та переконали на деякий час вимкнути телефон. Потім за допомогою послуги відновлення сім-карти зробили електронний дублікат її номера, що надало можливість безперешкодно отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілої.

Далі вже через облікові записи на криптобіржах шахраї вивели майже 4 млн грн на підконтрольні рахунки.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних в трьох областях України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку. Нині тривають слідчі дії з встановлення інших осіб, безпосередньо причетних до вчинення шахрайства.

Нагадаємо, що раніше жертвою шахраїв став і відомий херсонський волонтер — з його банківської картки викрали 2,5 млн гривень пожертв для мешканців прифронтового міста.



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