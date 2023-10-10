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Штраф за їзду на авто без ближнього світла: чому юристи вважають його незаконним

11:02 10 жовтня 2023
Фари автомобіля

Щороку з 1 жовтня до 1 травня в України водіїв зобов`язують поза межами міста включати денне світло фар, аби транспортні засоби було краще видно на дорозі. Порушників карають штрафом, який фахівці вважають незаконним.

Як пише тг-канал «Ти ж юрист», увімкнення фар передбачає пункт 9.8 Правил дорожнього руху. У випадку порушення цієї норми поліцейські, зазвичай, зупиняють водіїв та починають перевіряти їхні документи, після чого оформлюють постанову за ст. 122 КУпАП (штраф 510 гривень).

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

«Не увімкнене світло фар поза населеними пунктами — це дійсно порушення ПДР, однак відповідальність за нього повинна наступати не за ст. 122 КУпАП, а за ст. 125 КУпАП (інші порушення правил дорожньоого руху). Відповідальність за порушення цієї норми — це лише попердження, яке, до речі, виноситься письмово і лише у разі доведення інспектором вини водія», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що якщо конструкція транспортного засобу не передбачає денних фар, водії мають включати ближнє світло.

Фото Pixabay

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