В Кривому Розі вночі лунали вибухи: є влучання у промисловий об’єкт

В ніч на суботу, 21 жовтня, окупанти завдали удару ракетами і дронами-камікадзе по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили», — йдеться у повідомленні глави ОВА.

Один з наслідків атаки дронів

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За словами Лисака, на щастя, внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що вчора ввечері ворог також атакував Кривий Ріг ракетами та безпілотниками. Внаслідок удару загинула одна людина та ще одна була поранена. Пошкоджені три дачних будинки.

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Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Одеської областей.

В Генштабі додали, що російський ворог для удару по Україні застосував керовані авіаційні ракети Х-59 та крилаті ракети «Іскандер-К», а також ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

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Нагадаємо, що саме ракету «Іскандер» ворог використав і для завдання жахливого удару по мирному селу Гроза на Харківщині, жертвами якого стали понад 50 людей.

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