Знайдуть навіть без реєстру: як в Україні посилять контроль за військовозобов’язаними

Незважаючи на рішення влади не карати суворо ухилянтів, які виїхали незаконно за кордон, контроль за військовозобов'язаними, що залишились в країні, планують посилити.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, відповідні пропозиції до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних, вже підготовлено.

Калмикова зазначила, що наразі намагаються уникнути мобілізації сотні тисяч українців. Тому, за її словами, розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.

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При цьому заступниця міністра підкреслила, що рішення чоловіка з'явитися до військкомату — це питання цінностей і усвідомлення того, що кожен військовозобов'язаний має захищати свою країну.

Водночас Калмикова заявила, що держава зможе знайти людину, навіть якщо вона відсутня в реєстрі військовозобов'язаних — це дозволяють сучасні технології.

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«Краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити й мобілізуватися. Це можливо зробити. Це найкращий шлях», — підкреслила вона.

Нагадаємо, що у Міноборони вже розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Придатними визнаватимуть усіх, хто має, наприклад, клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи тощо.

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