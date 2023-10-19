На війну будуть відправити навіть з групою інвалідності: про кого саме йдеться

В Україні триває загальна мобілізація, й усе більше чоловіків, яких раніше не визнавали придатними, тепер стають придатними до військової служби. Водночас до армії активно йдуть жінки і воюють нарівні з чоловіками.

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Про це йдеться в огляді на YouTube-каналі ТСН.ua.

У Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Придатними визнаватимуть усіх, хто має, наприклад, клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи тощо.

У військовому відомстві запевняють, що людей із хворобами, які не дозволяють за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, не мобілізуватимуть до війська. Водночас у разі довготривалої ремісії (3−5 років), яка підтверджується лабораторним дослідженням, буде застосований індивідуальний підхід та ухвалене індивідуальне рішення. Мовляв, стверджують в Міноборони, такі люди і до внесених змін до наказу служили в ЗСУ на різних посадах — у підрозділах забезпечення чи навчальних центрах.

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Під мобілізацію можуть потрапити також чоловіки, які мають 3-тю групу інвалідності. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи з інвалідністю в особливий період можуть бути призвані на військову службу, втім, лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

В той же час деякі адвокати кажуть, що нема нічого катастрофічного в тому, що чоловік із третьою групою інвалідності піде до армії. Як зазначив адвокат Іван Ліберман, це легка інвалідність, тобто вона передбачає й легкі розлади здоров’я, з якими людина все ж може воювати. Мобілізація чоловіка не означає, що він потрапить до штурмової групи і піде на «нуль». Рук часто не вистачає і в тилу.

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Існує також припущення, що дехто з чоловіків міг підробити собі групу заради соцвиплат, пільг, поїздок до санаторіїв тощо.

Інші адвокати вважають, що такі поправки до закону — повне свавілля.

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Крім того, за офіційними даними від Міноборони, кількість військовослужбовиць за два роки зросла у 3,5 раза. Зараз в українській армії служать 43 тисячі жінок.

Таке зростання відбулося завдяки скасуванню всіх обмежень щодо жінок-військовослужбовиць. Наприклад, раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, водночас у чоловіків такого обмеження не було.

Окрім того, якщо раніше жінки могли бути в армії лише медикичками, зв'язківками, бухгалтерками, діловодками чи кухарками, то нині — жінка в армії може бути і водійкою, і гранатометницею, і заступницею командира розвідгрупи, і командиркою БМП, ремонтницею, кулеметницею та навіть снайперкою.

Окрім того, тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

До того ж нині в Україні запровадили обов’язкову постановку на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Водночас начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, коментуючи цю інформацію, зазначив, що це не означає, що всіх жінок заберуть на фронт. Постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією.

«Зараз жінки-медики просто стають на військовий облік, але це не означає мобілізацію. Це для загального заспокоєння. Це для того, щоб виконати вимоги законопроєкту про військовий облік», — пояснив він.

Також жінкам не обмежують виїзд за кордон. Такі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців і посадових осіб.

Зазначимо, що народні депутати передумали посилювати покарання для тих чоловіків, які скористалися лазівками і виїхали за кордон. Втім, на них все-одно чекає відповідальність згідно з чинним законодавством.

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