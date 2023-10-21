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Події

Російські терористи обстріляли Нікополь з важкої артилерії, загинула людина

15:07 21 жовтня 2023
руйнування

Вже кілька днів поспіль Дніпропетровська область потерпає від масованих атак російських загарбників.

В суботу, 21 жовня, окупанти вчергове вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік», — розповів він.

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За даними Лисака, наразі інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Зазначимо, що Нікополь перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленного Енергодару Запорізької області.

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Зокрема, під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей. Через день, 13 жовтня, під обстріл російських військ потрапили рятувальники, які приїхали гасити пожежу в місті. Тоді було поранено двох пожежників.

Не менше від обстрілу російських фашистів потерпає ще одне місто Дніпропетровщини — Кривий Ріг.

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Вчора вдень та сьогодні вночі окупанти завдали по місту удари ракетами та дронами-камікадзе. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. У садовому кооперативі загинув чоловік, його дружина з важкими пораненнями у лікарні.

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