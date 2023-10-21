Нікітюк сама весь шоубізнес не потягне: Потап відповів, чи піде на фронт, отримавши повістку

Після нового «шедевру» репера та продюсера Олексія Потапенка про «голу першу леді на ракеті», на нього знову впала хвиля критики.

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Але, здається, виконавець навмисно провокує хейтерів, щоб постійно привертати увагу до своєї персони. І при першій-ліпшій нагоді веде діалог з коментаторами, відповідаючи на їхні не завжди зручні питання.

Так в його акаунті одна з шанувальниць порушила доволі «слизьку» тему — чому артиста не призивають до війська, адже його вік дозволяє це зробити. Вірніше, вона натякнула на можливість призову і відразу запропонувала створити петицію, аби Потапа не забрали на фронт, бо «він нам потрібен в тилу».

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Сам Потап цей коментар не оминув увагою і зауважив, що якщо його мобілізують, то він піде захищати Україну.

«Жодних петицій! Призивають — йду, я українець, чоловік, це обов'язок! А поки я роблю те, що вмію найкраще», — відповів продюсер.

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Під коментарем іншого юзера, який поцікавився у Потапа: чи він призовний, зірка відповів, що так.

Читачі блогу оцінили позицію репера і на завершення діалогу виразили йому свій респект і побажання скоріше повернутись до України з Ізраїлю, де зараз також йде війна, адже «Потап їм потрібен», і «сама Нікітюк» весь шоубіз не витягне.

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Нагадаємо, на думку Олі Полякової, Потап не повертався в перші місяці війни в Україну через погрози Тіматі, Кадирова та інших путіністів.

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