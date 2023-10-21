«Шахтар» у дебютному поєдинку Срни розгромив новачка УПЛ: відеоогляди матчів 11-го туру

У суботу, 21 жовтня, матчами в Одесі, Львові та Олександрії продовжилися баталії 11-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 11-й тур

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21 жовтня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — ЛНЗ (Черкаси) — 3:0 (Сікан, 19, Келсі, 83, 90). Юніорські склади — 3:1.

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«Шахтар»: Різник, Топалов (Азаров, 58), Бондар, Ракицький, Конопля, Степаненко, Криськів, Бондаренко, Невертон (Судаков, 58), Зубков, Сікан (Келсі, 76).

На поєдинок на «Арені Львів» «Шахтар» вперше вийшов під керівництвом нового наставника Даріо Срни, який очолив команду після відставки голландця Патріка ван Леувена.

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І донеччани з новим «керманичем» не лише продовжили свою забивну серію в УПЛ до 39 матчів, а й розгромили новачка прем'єр-ліги завдяки влучному удару Сікана та «дублю» Келсі.

«Чорноморець» (Одеса) — «Минай» — 3:0 (Штогрін, 18, 68, Кузик, 81). Юніорські склади — 0:1.

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Закарпатці, які обіграли минулого сезону «Чорноморець» на його полі, прибули до Південної Пальміри у статусі єдиної команди, яка ще не перемагала у поточному чемпіонаті країни. Але здобути у протистоянні з підопічними Романа Григорчука бодай одне очко гостям не вдалося. Ба більше, «Чорноморець» завдяки «дублю» Штогріна та голу Кузика вперше в історії розгромив «Минай».

«Олександрія» — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Лучкевич, 45+1). На 53-й хвилині вилучено Попова («Колос»). Юніорські склади — 1:1.

На стадіоні «Ніка» зійшлися колективи, котрі давно відівчили своїх уболівальників від перемог. Команда Ротаня не вигравала в УПЛ з 5 серпня, а підопічні Ярослава Вишняка — з 12 серпня. Тож високі ставки на очний поєдинок були і в тих, і в інших.

Перший тайм завдяки голу Лучкевича залишився за колективом із Ковалівки. Але на початку другої 45-хвилинки гостей підвів вихованець «Динамо» Попов, який отримав пряму червону картку. Проте навіть у більшості «Олександрія» не змогла забити, продовживши свою серію без перемог до дев'яти зустрічей. Нова команда на ходу не ліпиться.

20 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:3 (Вачиберадзе, 40 — Задерака, 3, 67, Кожушко, 32). Юніорські склади — 1:3.

«Оболонь» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 2:4 (Суханов, 20, 28, з пенальті — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88, з пенальті). Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 23 очки (11 матчів);

2. «Шахтар» — 21 (10);

3. «Чорноморець» — 19 (11);

4. «Полісся» — 19 (10);

5. «Рух» — 16 (9);

6. «Динамо» — 15 (7);

7. «Дніпро-1» — 15 (8);

8. «Колос» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 13 (9);

10. «Оболонь» — 12 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (10);

12. «Олександрія» — 9 (11);

13. «Зоря» — 9 (9);

14. ЛНЗ — 9 (11);

15. «Верес» — 6 (9);

16. «Минай» — 4 (11).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Руніч (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний («Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»), Едуардо Герреро («Зоря»).

У 11-му турі чемпіонату України також зіграють: «Верес» — «Рух», «Ворскла» — «Полісся», «Динамо» — «Дніпро-1» (22 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» зник після гри в Бельгії і втік до росії.

Фото ФК «Шахтар»

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