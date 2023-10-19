Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 11-го туру УПЛ

У п'ятницю, 20 жовтня, після паузи на міжнародні матчі збірних поновлюється чемпіонат України з футболу.

Цього дня у Києві столична «Оболонь» прийме луганську «Зорю», яка стала чвертьфіналістом Кубка України, а харківський «Металіст 1925» спробує відібрати очки у несподіваного лідера поточної турнірної таблиці «Кривбаса».

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Продовжиться тур у суботу, 21 жовтня. Донецький «Шахтар», який звільнив голландця Патріка ван Леувена та призначив виконувачем обов'язки головного тренера Даріо Срну, перед візитом до Барселони на матч групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться з новачком УПЛ цього сезону черкаським ЛНЗ. Закарпатський «Минай» спробує здобути першу перемогу в сезоні на полі одеського «Чорноморця», який удома в нинішньому сезоні ще не програвав, а «Олександрія» постарається перервати невтішну безвиграшну серію з восьми матчів у домашньому протистоянні з «Колосом».

У неділю, 22 жовтня, також відбудуться три поєдинки. Київське «Динамо» намагатиметься реабілітуватися за сенсаційну поразку від «Полісся» (2:3) у домашньому поєдинку проти «Дніпра-1». Букмекери бачать підопічних Мірчі Луческу фаворитами. Наприклад, аналітики Vbet ставки на перемогу «біло-синіх» приймають із коефіцієнтом 1,86, на нічию — 3,79, на успіх хлопців Юрія Максимова — 4,50.

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Також цього дня рівненський «Верес» спробує виправити своє турнірне становище в домашньому поєдинку зі львівським «Рухом», а в Полтаві зійдуться місцева «Ворскла» з житомирським «Поліссям».

Чемпіонат України. 11-й тур

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20 жовтня (п'ятниця)

«Оболонь» — «Зоря» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

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«Металіст 1925» — «Кривбас» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

21 жовтня (субота)

«Чорноморець» — «Минай» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Шахтар» — ЛНЗ 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Олександрія» — «Колос» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

22 жовтня (неділя)

«Верес» — «Рух» 13:00 YouTube-канал НК «Верес»

«Ворскла» — «Полісся» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Динамо» — «Дніпро-1» 17:00 «2+2», YouTube-канал «Динамо», YouTube-канал FootballHub

Становище команд:

1. «Кривбас» — 20 очок (10 матчів);

2. «Полісся» — 19 (10);

3. «Шахтар» — 18 (9);

4. «Рух» — 16 (9);

5. «Чорноморець» — 16 (10);

6. «Динамо» — 15 (7);

7. «Дніпро-1» — 15 (8);

8. «Ворскла» — 13 (9);

9. «Колос» — 12 (10);

10. «Оболонь» — 12 (10);

11. «Металіст 1925» — 11 (9);

12. ЛНЗ — 9 (10);

13. «Олександрія» — 9 (10);

14. «Зоря» — 6 (8);

15. «Верес» — 6 (9);

16. «Минай» — 4 (10).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Руніч (обидва — Рух), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — Шахтар), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — Кривбас), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко та Малиновський визначили у Празі пари ¼ фіналу Кубка України.

Фото СК «Дніпро-1»

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