Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 11-го туру УПЛ
У п'ятницю, 20 жовтня, після паузи на міжнародні матчі збірних поновлюється чемпіонат України з футболу.
Цього дня у Києві столична «Оболонь» прийме луганську «Зорю», яка стала чвертьфіналістом Кубка України, а харківський «Металіст 1925» спробує відібрати очки у несподіваного лідера поточної турнірної таблиці «Кривбаса».
Продовжиться тур у суботу, 21 жовтня. Донецький «Шахтар», який звільнив голландця Патріка ван Леувена та призначив виконувачем обов'язки головного тренера Даріо Срну, перед візитом до Барселони на матч групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться з новачком УПЛ цього сезону черкаським ЛНЗ. Закарпатський «Минай» спробує здобути першу перемогу в сезоні на полі одеського «Чорноморця», який удома в нинішньому сезоні ще не програвав, а «Олександрія» постарається перервати невтішну безвиграшну серію з восьми матчів у домашньому протистоянні з «Колосом».
У неділю, 22 жовтня, також відбудуться три поєдинки. Київське «Динамо» намагатиметься реабілітуватися за сенсаційну поразку від «Полісся» (2:3) у домашньому поєдинку проти «Дніпра-1». Букмекери бачать підопічних Мірчі Луческу фаворитами. Наприклад, аналітики Vbet ставки на перемогу «біло-синіх» приймають із коефіцієнтом 1,86, на нічию — 3,79, на успіх хлопців Юрія Максимова — 4,50.
Також цього дня рівненський «Верес» спробує виправити своє турнірне становище в домашньому поєдинку зі львівським «Рухом», а в Полтаві зійдуться місцева «Ворскла» з житомирським «Поліссям».
Чемпіонат України. 11-й тур
20 жовтня (п'ятниця)
«Оболонь» — «Зоря» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Металіст 1925» — «Кривбас» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
21 жовтня (субота)
«Чорноморець» — «Минай» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Шахтар» — ЛНЗ 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Олександрія» — «Колос» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
22 жовтня (неділя)
«Верес» — «Рух» 13:00 YouTube-канал НК «Верес»
«Ворскла» — «Полісся» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
«Динамо» — «Дніпро-1» 17:00 «2+2», YouTube-канал «Динамо», YouTube-канал FootballHub
Становище команд:
1. «Кривбас» — 20 очок (10 матчів);
2. «Полісся» — 19 (10);
3. «Шахтар» — 18 (9);
4. «Рух» — 16 (9);
5. «Чорноморець» — 16 (10);
6. «Динамо» — 15 (7);
7. «Дніпро-1» — 15 (8);
8. «Ворскла» — 13 (9);
9. «Колос» — 12 (10);
10. «Оболонь» — 12 (10);
11. «Металіст 1925» — 11 (9);
12. ЛНЗ — 9 (10);
13. «Олександрія» — 9 (10);
14. «Зоря» — 6 (8);
15. «Верес» — 6 (9);
16. «Минай» — 4 (10).
Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Юрій Климчук («Рух»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Руніч (обидва — Рух), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — Шахтар), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — Кривбас), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко та Малиновський визначили у Празі пари ¼ фіналу Кубка України.
Фото СК «Дніпро-1»86