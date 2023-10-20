Впевнена перемога лідера та гольовий прорив «Зорі» на Оболоні: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 20 жовтня, матчами на «Оболонь-Арені» в Києві та на стадіоні «Лівий берег» на околицях столиці після паузи, що була викликана поєдинками збірних, стартував 11-й тур української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 11-й тур

«Металіст 1925» (Харків) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:3 (Вачиберадзе, 40 — Задерака, 3, 67, Кожушко, 32). Юніорські склади — 1:3.

Команда Юрія Вернидуба на правах лідера не стала відкладати справу в довгу скриньку і вже на 3-й хвилині зусиллями свого найкращого бомбардира Задераки вразила ворота харків'ян, а за пів години ще один голеадор Кожушко подвоїв перевагу «Кривбаса».

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Ще до перерви «Металіст 1925» завдяки влучному удару Вачиберадзе один м'яч відіграв. Але в другому таймі 6-й у сезоні гол Задераки, який наздогнав у списку найкращих бомбардирів динамівця Буяльського, зняв усі питання про переможця.

«Оболонь» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 2:4 (Суханов, 20, 28, з пенальті — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88, з пенальті). Юніорські склади — 1:1.

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Перед поїздкою на матч з «Оболонню» луганці дізналися, що, за рішенням УЄФА, їхній виїзний поєдинок Ліги конференцій проти ізраїльського «Маккабі» було перенесено з 26 жовтня на 25 листопада. Тож сили в столиці гравцям «Зорі» економити було не варто. Та й турнірне становище перемагати зобов'язувало.

І вже у першому таймі лідер атак гостей панамець Герреро відзначився «дублем». Але до перерви цього вистачило лише для нічиєї, оскільки у «Оболоні» знайшовся свій майстер стріляти дуплетом — Суханов.

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Але після перерви «Зоря» забила ще два м'ячі та перервала, нарешті, свою п'ятиматчеву серію без перемог у прем'єр-лізі.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 23 очки (11 матчів);

2. «Полісся» — 19 (10);

3. «Шахтар» — 18 (9);

4. «Рух» — 16 (9);

5. «Чорноморець» — 16 (10);

6. «Динамо» — 15 (7);

7. «Дніпро-1» — 15 (8);

8. «Ворскла» — 13 (9);

9. «Колос» — 12 (10);

10. «Оболонь» — 12 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (10);

12. «Олександрія» — 9 (10);

13. «Зоря» — 9 (9);

14. ЛНЗ — 9 (10);

15. «Верес» — 6 (9);

16. «Минай» — 4 (10).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Олег Кожушко («Кривбас»); 3 — Ілля Квасниця, Василь Руніч (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний («Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ), Олександр Скляр («Ворскла»), Володимир Бражко («Динамо»), Пилип Будківський («Полісся»), Едуардо Герреро («Зоря»).

У 11-му турі чемпіонату України також зіграють: «Чорноморець» — «Минай», «Шахтар» — ЛНЗ, «Олександрія» — «Колос» (21 жовтня); «Верес» — «Рух», «Ворскла» — «Полісся», «Динамо» — «Дніпро-1» (22 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» та «Оболонь» дізналися суперників у чвертьфіналі Кубка України.

Фото ФК «Оболонь»

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