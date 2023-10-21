Забирати на фронт не будуть: юристка роз’яснила важливу деталь відносно мобілізації пенсіонерів

Інформація про те, що в Україні пропонують підвищити граничний вік перебування на військовій службі (наразі він становить 60−65 років), викликала значний резонанс у суспільстві.

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Проти законопроєкту висловлювалися багато людей, в тому числі й військові експерти.

Авторами проєкту закону № 10084 виступили народні депутати від фракції «Відновлення України» Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці вони написали, що метою його ухвалення є бажання усунути вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян для забезпечення територіальної цілісності країни.



Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, положення ймовірного закону не передбачає, що чоловікам старшим 60 років зможуть вручати повістки та забирати їх на фронт.

Йдеться лише про право військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід, та які визнані військово-лікарською комісією придатними, залишатися під час дії воєнного стану на військовій службі понад граничний вік, без обмеження по віку та строку залишення на військовій службі.

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«Такі зміни, у разі прийняття вказаного законопроєкту, стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу», — розповіла Марина Бекало.

Тобто, законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловіків після 60 років.

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Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що в Україні посилять контроль за військовозобов’язаними.

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