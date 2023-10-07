«Абсолютно неправильно»: військовий про намір депутатів мобілізувати пенсіонерів

В Україні пропонують підняти граничний вік для служби у лавах Збройних сил до 70 років. І хоча на користь цієї точки зору приводяться логічні аргументи, в загальному сенсі — це абсурд.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив військовий експерт, офіцер резерву Повітряних Сил ЗСУ Андрій Крамаров.

«Щодо підвищення призовного віку до 70 років — це для мене особисто навіть не батьки, а дідусі. Мобілізація громадян такого віку — це абсолютно неправильно», — сказав він.

Військовий вважає, що реакція та аудіовізуальні засоби спостереження кожної людини відрізняються з віком. Тобто, Андрій Крамаров, певне, натякає, що люди у віці стануть легкою мішенню для ворожих куль та снарядів.

Крім того, молодшу людину легше навчити та їй фізично легше на полі бою, вважає експерт.

«Звісно, є люди близько 60 років з серйозним досвідом участі в бойових діях. І так, ця людина на своєму виключно емпіричному досвіді може на полі бою зробити дещо більше. Але це одиничні випадки, а ми зараз говоримо про загальний віковий зріз», — резюмував Крамаров.

Нагадаємо, що деякі ділки, намагаючись експлуатувати наміри деяких чоловіків ухилитись від мобілізації, пропонують за чималі гроші імітувати їх похорони і навіть видати «свідоцтво» про смерть.



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