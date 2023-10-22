Кремлівські терористичні війська продовжують порушувати правила і норми ведення війни, завдаючи жорстоких ударів по мирній інфраструктурі України, зокрема у прикордонних регіонах. Загалом за минулу добу ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Такі дані наводять у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зокрема минулої ночі окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити ракету Х-59 та 3 «шахеди».

Тим часом на передовій відбулося понад 80 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області, на Лиманському напрямку — понад 10 атак в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області, на Бахмутському напрямку відбито всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог досі не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, і наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області було відбито.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Загальна кількість знищених за добу сил і засобів ворога виглядає так:

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особового складу — 980 осіб;

танків — 18 одиниць;

бойових броньованих машин — 19 одиниць;

артилерійських систем — 15 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 одиниця;

спеціальна техніка — 1 одиниця.

Нагадаємо, що у британській розвідці назвали успішні українські атаки на російські вертолітні бази в Україні серйозною невдачею для російських окупантів, оскільки нині окупований Бердянськ слугував росіянам ключовою базою для їхніх операцій на південному фронті.

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