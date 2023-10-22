Нічний обстріл України: стало відомо, скільки повітряних цілей збила ППО

Підрозділи Протиповітряної оборони (ППО) в ніч на 22 жовтня збили шість ворожих дронів — три «шахеди» і три «Ланцети». Також збито російську ракету Х-59.

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають військові, протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу «Ланцет».

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Зазначимо, що в ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини. Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Крім того, противник запустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» з району мису Чауда (Крим).

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Нагадаємо, що напередодні, 21 жовтня, українські військові вперше спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та керованих авіабомб (КАБів) з російських літаків. Очільниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що так ворог прагне посилити ефективність ракетного удару, оскільки знає, що по КАБах Сили ППО працювати поки не можуть.

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