Про біль і цінності війни: у Києві знімають короткометражку «Солдатик»

Українські режисери все частіше звертаються до воєнної тематики. Дебютна стрічка Данила Дедкова за сценарієм Андрія Бабіка «Солдатик» розповість про біль і цінності, які приносить і підсвічує війна. У ній розкажуть про Героя — пораненого Солдата, який проходить лікування у шпиталі. Він не розмовляє і перебуває в напівсвідомому стані. Але при цьому в нього є видіння: він начебто мандрує між світом мертвих і світом живих. Коли до нього хтось звертається, щоб дізнатися про долю своїх зниклих безвісти рідних, то хлопець відчуває, в якому світі ця людина — жива вона або мертва.

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Пораненого солдата, який перебуває в лікарні, грає молодий актор Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Павло Шпегун.

Солдата грає актор Київського театру імені Івана Франка Павло Шпегун

Щоб розібратися з інформацією про унікального пацієнта з надприродними здібностями, до шпиталю приїжджає Чиновник. Він — прагматична людина, не вірить у містику, але ця зустріч змушує його змінити свої погляди та дає надію знайти свого зниклого на фронті сина. У ролі Чиновника знімається кіноактор Сергій Деньга, у доробку якого більш ніж сто ролей у фільмах і серіалах.

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У ролі Чиновника знімається кіноактор Сергій Деньга

«Це неймовірна роль у всіх планах, — каже Сергій Деньга. — Вона дуже складна, тому що в ній є вся амплітуда емоцій, але саме цим вона мене привабила. Мій Чиновник — однозначно позитивний персонаж. Під час роботи режисер запропонував показати, що він тому й не досягнув чогось великого у своїй кар’єрі, бо не хоче бути частиною корумпованої системи, не хоче йти по головах, не хоче брати хабарі. При цьому він добрий адміністратор, він справжній професіонал своєї справи, він гарний виконавець і порядна людина. Попри те, що в нього є зв’язки та посада, він відпускає свого сина на війну».

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У ролі сина Чиновника знімається актор Григорій Бакланов, який грав Лавріна в телесеріалі «Спіймати Кайдаша», а також молодого козака Семена Семирукого у фільмі-казці «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке».

У ролі сина Чиновника знімається актор Григорій Бакланов

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У фільмі передбачається і кілька фронтових сцен. Як повідомили автори проєкту, в цих епізодах братимуть участь актори Дмитро Сова й Олександр Баєв, які зараз служать у ЗСУ та знають військову специфіку. Графік зйомок спеціально планували так, щоби хлопці могли взяти в них участь під час своїх відпусток і ротації.

У фронтових сценах братимуть участь актори Дмитро Сова й Олександр Баєв, які зараз служать у ЗСУ

«Це фільм про наслідки майже кожної страшної війни, а також про віру, стосунки батьків із дітьми та їхній незримий зв’язок, про хлопців, які повертаються з фронту в мирне життя зі скаліченим тілом і скаліченою душею, про совість, дружбу та про розуміння, хто ти є. Але насамперед це фільм про чоловічий біль, у цьому випадку — біль батька, побратимів, лікаря», — прокоментувала продюсерка проєкту Тетяна Лазарева.

Нагадаємо, в Україні завершилися зйомки фільму «Буча», заснованого на реальних подіях.

Тим часом стало відомо, що Україну на церемонії «Оскар» представить картина «20 днів у Маріуполі» українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова.

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