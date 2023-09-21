В Україні завершилися зйомки фільму «Буча», заснованого на реальних подіях

31 березня 2022 року українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. Весь цивілізований світ здригнувся від звірств окупантів, коли ЗМІ та представники влади почали публікувати відео та фотографії загиблих людей, тіла яких лежали прямо на вулицях. Російські снайпери розстрілювали мирних жителів із танків, бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які окупанти змушували їх носити. Багато українців було знайдено загиблими у своїх будинках та квартирах від мінно-вибухових травм. Тіла також знаходили в місцях масових поховань, часто — зі слідами тортур та зв'язаними руками.

Щоб військові злочини рашистів не залишилися безкарними, а світ знав правду про ті події, в Україні 13 вересня минулого року у День міста Буча сценарист та кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов презентували тизер-трейлер до свого фільму «БУЧА». Це художня драма, сюжет якої ґрунтується на реальних подіях. Зйомки фільму проходили у Київській області у березні та квітні 2023 року та зайняли 28 знімальних днів, а останні кадри було знято у серпні цього року на горі Говерла.

Зйомки на Говерлі

Сюжет кінострічки заснований на подіях, що відбулися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації у лютому — березні 2022 року. У фільмі розповідається історія порятунку українців громадянином Казахстану Костянтином Гудаускасом, який отримав притулок в Україні та проживав у Бучі. Головні ролі у фільмі зіграли польський актор театру та кіно Цезарій Лукашевич та український артист В'ячеслав Довженко.

Процес зйомки фільму "БУЧА"

Над фільмом працювала група із 80 фахівців. У стрічці знялося понад 120 акторів, серед яких Олександр Печериця, Сергій Стрельников, Анастасія Нестеренко, Артемій Єгоров, Сергій Сміян, Володимир Захаренков, а також 700 акторів масових сцен.

8 жовтня 2023 року робочі матеріали фільму будуть показані на спеціальній події Art against propaganda, яка проходитиме в Університетському клубі в Нью-Йорку. Крім того, робочу версію буде представлено професорському складу в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

700 акторів взяли участь у масових сценах

«У нас є дві головні цілі. Перша — це протистояти російській пропаганді у всьому світі, — заявив Щур . — Якщо хтось думає, що всі в Європі, США знають точно, що у нас відбувалося, і вірять тільки нам, то, росіяни вже зняли і показують пропагандистські фільми „Азовсталь. Звільнення“ та „Свідок“ зі своєю версією подій у Маріуполі та Бучі. Є ймовірність, що світ надивиться російських фільмів та прийме їх наративи. Ми маємо доносити істину!».

Режисер стрічки «БУЧА» Станіслав Тіунов поділився враженнями від зйомок: «Повітряна тривога під час зйомок у центрі Києва, 4 години граду та блискавок на Говерлі, 20 знімальних годин під дощем та багато іншого, не на секунду не похитнули жодного учасника нашої команди. Всі виклалися на максимум і були заряджені на результат. Дякую кожному, це велика честь».

Варто зазначити, що фільм вже був представлений на найвпливовіших світових кіномайданчиках — на спеціальному івенті, присвяченому фільму European Film Market Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале) у лютому цього року, а також у Нью-Йорку та Бостоні в рамках окремих показів. На початку вересня робочі матеріали фільму були представлені на 80-му Ювілейному Міжнародному Кінофестивалі у Венеції La Biennale di Venezia та Toronto International Film Festival.

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