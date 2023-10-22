Мають суттєві недоліки: названо дві найгірші моделі бренду Volkswagen за останні 10 років

Автовиробник Volkswagen дуже добре відомий в автомобільній індустрії — компанія випустила багато автомобілів, які знайшли немало прихильників у багатьох країнах. Однак, як і у Totoya, не кожна модель мала блискучий успіх.

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Про це пише видання Avtosota, пропонуючи до розгляду дві моделі Volkswagen за останнє десятиліття, які викликали найбільше нарікань і розчарувань як з боку власників, так і з боку критиків.

1. Volkswagen Tiguan (2011−2017)

Це компактний кросовер виробляється з 2007 року. Хоча він завоював популярність завдяки стильному дизайну і комфортному салону, моделі 2011−2017 років зіткнулися з великою кількістю проблем.

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Volkswagen Tiguan 2012

Проблеми з надійністю. Одним з головних недоліків ранніх моделей Tiguan є їхня надійність. Власники повідомляли про більшу кількість механічних проблем, особливо з двигуном і трансмісією. Ці проблеми часто призводили до дорогого ремонту, і надійність автомобіля опинялася під питанням.

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Невисока продуктивність. З 2,0-літровим 4-циліндровим двигуном Tiguan не вистачає потужності та прискорення, які є у деяких його конкурентів. Він генерує приблизно 200 кінських сил і має час розгону від 0 до 100 км/год близько 9 секунд. Для компактного позашляховика ці показники менш ніж вражаючі.

Паливна неефективність. Витрата палива моделі була каменем спотикання для багатьох власників. Паливна економічність авто згідно з рейтингом EPA коливається від 18 до 22 миль на галон у місті та від 24 до 27 миль на галон на шосе, залежно від трансмісії. На ринку, де споживачі все більше надають перевагу паливній економічності, Tiguan вирізняється своєю схильністю до споживання пального.

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Обмежений вантажний простір. Однією з причин, чому багато людей обирають позашляховики, є їх вантажний простір. Однак, Tiguan не дотягує в цьому плані. З обмеженою вантажопідйомністю він не зміг зрівнятися зі своїми конкурентами, такими як Honda CR-V або Toyota RAV4, з точки зору корисності.

Втім незважаючи на свої недоліки, Tiguan мав певний успіх у США, де річний обсяг продажів сягнув близько 40 000 одиниць у 2016 році. Популярність моделі в Європі була ще більш значною, вона стабільно входить до списку найбільш затребуваних позашляховиків.

2. Volkswagen Passat (2011−2019)

Volkswagen Passat, відомий своєю комфортною їздою та просторим салоном, також потрапив до нашого списку найгірших моделей Volkswagen за останні 10 років. Незважаючи на його привабливість у деяких сферах, кілька суттєвих недоліків розчарували власників.

Volkswagen Passat 2011

Відсутність інновацій. Моделі Passat 2011−2019 років критикували за відсутність інновацій. Хоча Volkswagen покращив деякі аспекти автомобіля, він не встигав за технологічним прогресом в автомобільній промисловості, через що відчував себе застарілим порівняно з конкурентами.

Млявий дизайн. Ще одним недоліком був зовнішній дизайн автомобіля. Естетику Passat часто описували як просту і нецікаву, нездатну викликати захоплення, яке багато споживачів шукають у нових автомобілях.

Невтішна паливна ефективність. Passat також був визнаний недостатньо ефективним з точки зору економії пального. Багато його конкурентів, таких як Honda Accord і Toyota Camry, пропонували кращий пробіг на бензині, що було вирішальним фактором для споживачів з обмеженим бюджетом.

Проблеми з трансмісією. Власники часто повідомляли про проблеми з трансмісією, в тому числі про важке перемикання передач та їх пробуксовування. Ці проблеми не тільки впливали на досвід водіння, але й збільшували витрати на технічне обслуговування.

Хоча Passat був відносно успішним у Сполучених Штатах, де у 2012 році річні продажі перевищували 70 000 одиниць, з роками продажі почали знижуватися.

Нагадаємо також про безвідмовні моделі корейських брендів.

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