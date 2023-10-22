«Дубль» Довбика приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії (відео)

Результативним видався поєдинок 10-го туру іспанської примери для форварда «Жирони» та збірної України Артема Довбика, який реалізував пенальті у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти.

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Хоча матч проти аутсайдера чемпіонату Іспанії («Альмерія» набрала лише три очки в попередніх дев'яти іграх) розпочався для каталонців гірше не вигадаєш. Уже до 24-ї хвилини підопічні Мічела поступалися на домашній арені з рахунком 0:2, але ще до перерви не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Приклав до цього свою ліву ногу й наш співвітчизник, записавши на свій рахунок «дубль» ударами з меж штрафного майданчика — справжній «хижак» у володіннях суперника!

Після перерви українця було замінено на 67-й хвилині (інший наш співвітчизник Віктор Циганков, хоч і повернувся до тренувань після пошкодження, але до заявки на гру не потрапив), а партнери вже без нього забили ще два м'ячі (зокрема і конкурент Артема по лінії атаки Стуані), оформивши вольову розгромну перемогу — 5:2 (Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 — Баптістао, 2, 24).

Відеоогляд матчу «Жирона» — «Альмерія» — 5:2

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Зазначимо, що Довбик забив свій п'ятий гол у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії, будучи найкращим бомбардиром своєї команди (більше у примері лише у Беллінгема з «Реала», Грізманна з «Атлетико» та Левандовські з «Барселони»), а «Жирона» разом із «Реалом» очолює турнірну таблицю, набравши 25 очок після десяти турів. У наступному турі каталонці зіграють 27 жовтня, коли вдома прийматимуть «Сельту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мудрик заробив пенальті та забив фантастичний гол, але «Челсі» не зміг обіграти «Арсенал» із Зінченком.

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Фото ФК «Жирона»

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