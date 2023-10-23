Колосальні збитки: потужний шторм спричинив руйнування і повені в Німеччині, Британії та Франції

Після лиха, яке спровокувала небувала літня спека, на Європу обрушився шторм. Понад дві доби в Європі вирував смертоносний шторм «Бабет». Він завдав руйнівного удару по північній частині Німеччини, Данії, Франції, Норвегії, а також майже по всій території Великої Британії. Ураганні пориви вітру та проливні дощі спричинили потужні повені.

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Данія

У Норвегії 20 тисяч жителів залишилися без електрики. Штормом зірвало дахи з десятків будівель, вітер повалив безліч дерев і стовпів із дротами.

У Франції потоки води зносили автомобілі. Є відео, яке показує, як величезний жовтий автобус несе водою в ущелину. Там він застряг між камінням, що, ймовірно, врятувало людей, які були в салоні.

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Шотландія

У Німеччині паводкові води заповнили вулиці. Найвищий рівень води був зафіксований у північному місті Фленсбург, перевищивши норму на 2,3 метра. Це найсильніша повінь тут за останні майже 120 років. Під водою опинилися дверні прорізи житлових будинків і вітрини магазинів. Німецька влада каже, що збитки за попередніми підрахунками перевищують 500 млн євро.

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Данія

Схожа картина спостерігається і в Данії. Тут хвилі розбили десятки човнів і катерів. Вулицями багатьох міст можна пересуватися тільки вплав. Міжнародний аеропорт Копенгагена скасував понад сотню пасажирських рейсів.

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У Великій Британії шторм «Бабет» посіяв справжній хаос. Було скасовано практично всі пасажирські поїзди і сотні автобусних рейсів. Негода стала причиною безлічі ДТП. У низці населених пунктів довелося евакуювати місцевих жителів.

Наслідки стихії в Англії

Кількість загиблих унаслідок шторму уточнюється. Загалом підтверджено загибель 12 осіб, із них дев'ять — у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що на столицю Китаю обрушився потужний тайфун.

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