Пекін тоне: на столицю Китаю обрушився потужний тайфун

У той час, як Європа потерпає від аномальної спеки, в Японії безперервні зливи спровокували виникнення масштабних зсувів ґрунту. Було евакуйовано близько півмільйона людей у префектурі Фукуока. У сусідньому Китаї влада Пекіна оголосила «червоне» попередження, яке означає найвищий рівень небезпеки у зв'язку зі стихійним лихом або природною катастрофою. Причиною такого рішення став потужний тайфун «Доксурі», який обрушився на китайську столицю 29 липня. За дві доби випала величезна кількість опадів. Кілька районів Пекіна виявилися затопленими.

За офіційними даними загинули чотири людини. Є зниклі безвісти, їх кількість уточнюється. У місті провели примусову евакуацію. Вона поки що торкнулася 32 тисяч осіб.

Влада попереджає, що в деяких районах Пекіна існує підвищений ризик виходу з берегів річок, а також зсувів, селів, обвалів ґрунту.

У китайській столиці припинено роботи на кількох тисячах будівельних об'єктів, закрито всі школи.

Тільки 31 липня в аеропортах Пекіна скасували понад 180 пасажирських рейсів.

З великими перебоями працює весь наземний транспорт. Зупинено рух поїздів метрополітену. Для мегаполісу з населенням 22 млн осіб це означає справжній колапс.

За найскромнішими оцінками, тільки за останній день липня Пекін зазнав збитків через тайфун у розмірі 60 млн доларів.

«Доксурі» також вдарив по південній провінції Фуцзянь, де було евакуйовано сотні тисяч людей. Тим часом метеорологи попереджають про наближення нового тайфуну. «Ханун» досягне території Китаю вже в перші дні серпня.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Італії за 36 годин випала піврічна норма опадів.

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