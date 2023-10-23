Здійснення бажань у «магічну» дату 23.10.23: як загадати бажання, щоб воно збулось

Сьогодні, 23.10.23 — не просто день Тигренят-Акробатів, а й так звана «дзеркальна» дата, яку можна прочитати як зліва направо, так і навпаки.

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У такі дні енергетика дуже нестабільна, тому легко здійснюються як негативні, так і бажані події — все залежить від думок людини.

Про те, як направити події по бажаному для вас напряму, розповідає «Апостроф».

За інформацією видання, нумерологи радять приділяти сьогодні особливу увагу всьому новому та аналізувати свої рішення. Сприятливий день для продумування планів, особливо якщо записувати на аркуші, тоді буде більше шансів на реалізацію цих завдань.

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У цій дзеркальній даті є по дві двійки та трійки. Двійка є цифрою дії, але варто не братися за кілька справ одночасно. Трійка розкриває творчість, креативність, допитливість та заряджає оптимізмом, що допоможе вирішати складні питання у цей день.

Крім того, десятка створює ідеальні умови для планування проєктів та вирішення буденних справ.

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Також у даті приховано число 5, якщо скласти 2 та 3. П'ятірка означає знання, свободу, успіх та допомагає знайти рішення у складній ситуації.

Бажання у дзеркальну дату необхідно записати на аркуші у теперішньому часі.

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Подію слід описувати візуально: що бачите, який колір, що оточує вас, як бачите виконання бажання очима.

Описати відчуття під час виконання бажання: голосно говорять люди, грає музика, йде дощ, співають птахи тощо.

Написати, як відчувається подія: тактильно (теплота, тремтіння, мурашки, холод), м'яко, затишно тощо.

Написати своє бажання, об'єднавши усі три пункти: що побачите, коли воно станеться, що почуєте, що відчуєте.

Максимально розписати бажання та прочитати, що вийшло, після чого скласти аркуш та прибрати у кишеню, наприклад, пальта, поки осінь.

Далі треба запитати себе «Навіщо мені це потрібно?» та написати розгорнуту відповідь. Це допоможе дізнатися, чи дійсно це власне бажання, а не чиєсь чуже.

Крім того, цього дня можна збільшити грошовий потік.

Для цього бажання краще писати о 22:22 чи 21:21. Варто обійти оселю зі свічкою, аби очистити від негативу. Варто також очистити себе від негативних думок.

Водночас у цю дзеркальну дату можна відкривати новий бізнес, тоді він матиме успіх, а також закривати борги. Крім того, бажано проявити милосердя цього дня, тоді воно повернеться добром у подвійному обсязі, але не треба давати обіцянок, адже це може забрати удачу.

Якщо у такий день знайти монету, то це дуже добра прикмета. Необхідно загадати на неї бажання і кинути в річку, тоді воно здійсниться.

Нагадаємо, за прогнозом астрологів, п’ять знаків зодіаку у наступному році розбагатіють та зможуть придбати власне житло.

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