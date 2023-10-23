Стовідсотковий результат: командувач Повітряними силами показав відео нічної роботи ППО

В ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе shahed, керованою ракетою Х-59, а також безпілотником невстановленого типу.

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Командувач Повітряними силами Микола Олещук показав кадри роботи нашої ППО, зазначивши, що всі цілі ворога були знищені.

«Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!» — написав Олещук.

За його словами, на відео показана бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд з більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо.

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Нагадаємо, що в ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи — там працювала ППО.

Ввечері перед цим ворожий безпілотник було зафіксовано в Київській області — по ньому теж відпрацювала українська ППО.

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Загалом російські війська атакували Україну 13 дронами-камікадзе Shahed, однією керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі.

Як повідомляли «ФАКТИ», втрати російських окупантів в Україні щодня збільшуються. З початку повномасштабного вторгнення рф українськими військовими вже знищено понад 1500 крилатих російських ракет та майже п'ять з половиною тисяч дронів.

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