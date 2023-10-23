Де і коли дивитись онлайн «Барселона» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 25 жовтня, донецький «Шахтар», який переміг у поєдинку 2-го туру «Антверпен» (3:2), на 55-тисячному Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса (знаменитий «Камп Ноу» — на реконструкції) проведе черговий поєдинок групової стадії Ліги чемпіонів проти «Барселони», яка вже встигла обіграти у турнірі «Антверпен» (5:0) та «Порту» (1:0).

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Минулими вихідними суперники провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Шахтар» у домашньому поєдинку чемпіонату України розгромив ЛНЗ (3:0) і з 21 очком посідає друге місце. В свою чергу, «Барселона» у рамках чемпіонату Іспанії перемогла на своєму полі «Атлетик» — 1:0 і з 24 пунктами йде третьою, на одне очко відстаючи від «Реала» та «Жирони» Довбика і Циганкова. При цьому 17-річний форвард Гую забив на 80-й хвилині переможний м'яч через 33 секунди після свого дебюту за основну команду каталонців.

Відеоогляд матчу «Барселона» — «Атлетик» — 1:0

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Раніше суперники перетиналися один з одним дев'ять разів, хоча їхнє останнє протистояння датоване 2011 роком. В активі «Барси» — шість перемог, одна зустріч завершилася внічию, ще два поєдинки виграв «Шахтар», зокрема на «Камп Ноу» у 2008-му (3:2), коли у складі гірників грали Дмитро Чигринський та нинішній наставник команди Даріо Срна.

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Не зважаючи на те, що лазарет «Барси» переповнений (Роберт Левандовські, Френкі де Йонг, Серхі Роберто, Педрі, Жюль Кунде та Рафінья травмовані), букмекери бачать явним фаворитом протистояння саме каталонців. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу команди Хаві приймає з коефіцієнтом 1,14, на нічию — 8,50, на виграш чемпіона України — 15,00.

У прямій трансляції матч «Барселона» — «Шахтар» на території України покаже (початок — о 19:45) медіасервіс MEGOGO .

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Ліга чемпіонів. Група Н. 3-й тур

25 жовтня (середа)

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«Барселона» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO

В іншому поєдинку у квартеті зіграють «Антверпен» та «Порту» (початок — о 22:00).

Становище команд: 1. «Барселона» — 6 очок; 2. «Порту» — 3; 3. «Шахтар» — 3; 4. «Антверпен» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у стартовому матчі Ліги чемпіонів програв «Порту».

Фото ФК «Шахтар»

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