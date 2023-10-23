Григорій Козловський розповів про престижну відзнаку басейну в Emily Resort: як виглядає (фото)

В Україні вперше було відзначено престижною міжнародною премією PHTA International Awards of Excellence Winners 2023 басейн спортивно-оздоровчого комплексу Emily Resort у Львові. Ця нагорода вручається за дизайн басейнів, СПА та водних споруд. У конкурсі в різних категоріях взяли участь сотні басейнів з усього світу. Об'єкт комплексу Emily Resort став переможцем у номінації «Басейни для змагань».

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Розмір спортивного басейну Emily Wellness & SPA — 25×16 метрів. Глибина — від 1,2 м до 1,8 м. Температура води — 26−28°. Басейн було побудовано з використанням новітніх технологій в обрамленні широких панорамних вікон. І це — не єдиний басейн спортивно-оздоровчого комплексу.

«Ми отримали набагато більше заявок, ніж минулого року, і всі вони — найвищого рівня», — повідомила Сабіна Хікман, CAE, президент і генеральний директор PHTA.

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Emily Resort — це сучасний багатофункціональний комплекс для відпочинку, занять спортом і оздоровлення всієї родини цілий рік. Комплекс складається з чотирьох просторих басейнів для дітей і дорослих, з доріжками для плавання, дитячого аквапарку, СПА-центру і відкритого джакузі на терасі з неповторною панорамою кришталевого озера і лісу.

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Сучасний дизайн і передові технології комплексу чудово поєднуються з природою, а цілюще повітря гір сприяє відпочинку та відновленню здоров'я.

Відомий львівський меценат і засновник Emily Resort та ФК «Рух» Григорій Козловський наголосив, що отримання такої престижної міжнародної премії є гордістю для України в цей складний час.

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«Ми пишаємося, що отримали цю нагороду в такий важкий час для України. Я пишаюся тим, що ми українці — найкращі в усьому, і навіть у такій справі, як дизайн басейнів. Українці не тільки сильна, але творча нація. Emily Resort — унікальне місце, в якому ми об'єднали українську природу, сучасні дизайнерські рішення і спорт», — прокоментував Григорій Козловський.

Григорій Козловський - бізнесмен, інвестор, меценат, засновник ФК "Рух"(Львів)

Він зазначив, що комплекс також суміщений зі спортивною базою ФК «Рух», де проходять підготовку юні футболісти і проводяться різного виду змагання і підготовка до них, такі, наприклад, як Invictus Games — міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми при виконанні службових обов'язків.

Не залишилися осторонь власники комплексу й від допомоги нашим пораненим захисникам.

Так, за підтримки засновника ФК «Рух» та Emily Resort Григорія Козловського діє проєкт «Понад усе», метою якого є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців. А ресурси клубу та його засновника гарантують високий рівень сервісу та допомоги, якої потребують наші поранені воїни. У комплексі Emily та на базі Академії «Руху» є все необхідне для реабілітації поранених. Сьогодні допомогу фахівців отримали вже 54 українці, а 37 із них проходили лікування та реабілітацію на базі Академії «Руху».

Григорій Петрович Козловський з першого дня війни допомагає українським воїнам, і впевнений, що зараз необхідно спрямовувати всі зусилля на те, щоб допомогти нашим воїнам стати на ноги. А Emily Resort — ідеальне місце для відновлення здоров'я та реабілітації.

Нагадаємо, ресторан Terra в Emily Resort став переможцем американської премії Best of Year Awards.

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