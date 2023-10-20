«Втратили 20 років через війну»: за рівнем бідності Україна опинилася у 2001 році

67% українців опинилися нинішнього року за межею бідності через війну, констатує Інститут демографії та соцдосліджень ім. Птухи. Як пояснила завідувачка відділу цього інституту Людмила Черенько, йдеться про близько 20 мільйонів осіб, які проживають на підконтрольній території України. Традиційно найвищі показники бідності в селах та у молодих родинах із дітьми. За її словами, Україна майже повернулася на рівень бідності 2001 року, передає Українське радіо.

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«У 2001 році за критерієм того, хто споживає нижче за прожитковий мінімум у фактичних цінах було 69% населення, а у 2021 році — 39%, тобто був певний прогрес. І хоча були серйозні коливання, але ми підійшли до великої війни з дуже гарними показниками і рівня життя, і бідності. COVID-19 і повʼязані з ним карантинні обмеження нас не вибили й перед початком війни ми перебували в гарній динаміці. Можливо, саме тому війна нас не вибила критично», — зазначає Людмила Черенько.

«На жаль, за 2022−2023 роки державна статистика практично не збирає відповідні дані, адже згідно з законами, повʼязаними з воєнним станом, демографи і соціологи не можуть проводити певні обстеження та дослідження. Тому всі дані 2022−2023 років — це те, що ми моделюємо. За змодельованим даними, в 2022 році бідність становила 60%, а в 2023 — 67%. Це виходячи з даних, закладених у проєкт бюджету на цей рік у пояснювальній записці. Сьогодні кажуть, що ми виходимо на кращі показники, ніж були закладені у проєкт бюджету. Можливо, ця цифра дещо відкоригується. Але все одно ми майже повернулися на рівень 2001 року, ми втратили 20 років через війну», — додає демографиня.

Як писали «ФАКТИ», раніше аналітик розповів про те, що чекає Україну після закінчення війни.

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