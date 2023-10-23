Погода зміниться: де в найближчі дні чекати зниження температури повітря і штормових вітрів

Синоптикиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала що після достатньо теплих вихідних температура повітря в Україні сильно не знижуватиметься, дала прогноз погоди на вівторок, 24 жовтня, додавши, що цей день очікується помірно теплим.

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«Впродовж дня температура повітря коливатиметься у межах +12+17 градусів, на півдні +16+22 градуси, на північному сході +10+13 градусів. Переважатиме суха погода, не без ранкових туманів, звичайно», — зазначила вона та порадила бути уважними на дорогах і водіям, і пішоходам.



За її словами, ймовірність невеликого дощу є лише у північній частині країни.

У Києві 24 жовтня очікується дощ та похолодання з вітром, температура повітря становитиме близько +13 градусів.

А ось у середу, 25 жовтня, в Україні стане більше дощів, на півночі знизиться температура повітря, вітер може сягати штормових значень.

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Фото Н.Діденко

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«Зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття, провокувати головний біль та судинні загострення», — попередила синоптикиня та додала, що надалі погода буде вологою, але не критично холодною: вдень близько +10+14 градусів, у південній частині — традиційно тепліше.

Раніше синоптики прогнозували, що жовтень в Україні буде достатньо теплим, а в деяких регіонах — й посушливим.

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Фото Pixabay

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