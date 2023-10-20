На вихідних в Україні — майже літо: на Одещині очікують до +30!

В Україні після прохолодної та дощової погоди прийде потепління. Вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть і зустрінуться із літом. Такий прогноз дала відома синоптикиня Наталка Діденко.

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«Так, наприклад, буде на Одещині, де температура повітря подекуди досягатиме у суботу +30 градусів! Загалом. 21-го жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах +16+23 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій області, на Вінниччині, у південній частині +21+27 градусів, на Одещині 25+30 градусів. І лише крайня північ — північні райони Чернігівщини та Сумщини — будуть свіжими, +8+13 градусів. Дощів у суботу не буде. 22-го жовтня також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі. Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня +18+23 градуси, на півдні до +28, на північному сході +12+16 градусів», — вважає вона.

За прогнозом Діденко, у Києві вихідними погода порадує симпатичними градусами, від +16 до +20-ти. Дощу не передбачається. Хіба туман чи серпанок.

«Найближча перспектива — найтепліше вихідними, як щойно згадали, далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада. Поки що сніг відміняється)», — додала вона.

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Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики прогнозували в Україні супертеплий жовтень.

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