36.13 / 36.77 38.37 / 39.19
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

На вихідних в Україні — майже літо: на Одещині очікують до +30!

14:49 20 жовтня 2023
Прогноз погоди

В Україні після прохолодної та дощової погоди прийде потепління. Вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть і зустрінуться із літом. Такий прогноз дала відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Так, наприклад, буде на Одещині, де температура повітря подекуди досягатиме у суботу +30 градусів! Загалом. 21-го жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах +16+23 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій області, на Вінниччині, у південній частині +21+27 градусів, на Одещині 25+30 градусів. І лише крайня північ — північні райони Чернігівщини та Сумщини — будуть свіжими, +8+13 градусів. Дощів у суботу не буде. 22-го жовтня також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі. Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня +18+23 градуси, на півдні до +28, на північному сході +12+16 градусів», — вважає вона.

За прогнозом Діденко, у Києві вихідними погода порадує симпатичними градусами, від +16 до +20-ти. Дощу не передбачається. Хіба туман чи серпанок.

«Найближча перспектива — найтепліше вихідними, як щойно згадали, далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада. Поки що сніг відміняється)», — додала вона.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики прогнозували в Україні супертеплий жовтень.

РЕКЛАМА

103

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Шаткування капусти

Смачний і дуже корисний: чому взимку в кожному домі повинен бути салат з маринованої червонокачанної капусти (відео)

Бундестаг, ФРН

Хочуть скоротити пільги: у Німеччині пропонують розділити біженців з України на два класи

Знаки зодіаку

Службовий роман та розрив стосунків: у листопаді у п'яти знаків зодіаку відбудуться зміни в особистому житті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту