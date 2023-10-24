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Події

Про нього казали, що народився у сорочці, але цього разу дива не сталося: в боях за Роботине загинув герой з Буковини

20:45 25 жовтня 2023
Похорон бійця Олександра Кушніра

22 жовтня Клішковецька громада попрощалася з бійцем Олександром Кушніром, який віддав своє життя за Україну. Йому назавжди 48 років.

«Улюбленим предметом Олександра у школі була українська мова, саме тому завжди розмовляв чистою, без помилок і суржикових засмічень мовою. І для інших ставав прикладом того, як треба любити свою солов’їну. Завжди був принциповим, чесним, наполегливим, мав свою громадську позицію, — повідомляє Клішковецька територіальна громада. — Олександр любив своє рідне село, поважав своїх односельчан. Був надійним другом і дорожив дружбою. Захоплювався ландшафтним дизайном. Самостійно вивчав іноземні мови. Знав їх шість. Так як і батько, займався столярством. Зо два десятки років тому вони вправно виготовляли дерев’яні вікна та двері, меблі, чимало інших речей на замовлення. Їхні вироби й досі радують своїх власників, а відтепер нагадуватимуть ще й про те, що майстер-різьбяр із золотими руками віддав життя за мир та спокій кожного з нас».

Влітку 2023 року захисник приєднався до лав Збройних сил України, щоб захищати Україну від росіян. Був вірним військовому обов'язку до останнього подиху. Про нього казали, що народився у сорочці, але цього разу дива не сталося… Прокляті окупанти забрали у батьків — найкращого у світі сина, у сестри — найдорожчого брата, в України — Героя…

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17 жовтня водій-електрик механізованого батальйону військової частини А 4447 загинув від вибухової травми в наслідок військових дій в населеному пункту Роботине Запорізької області. Похоронили його у рідному селі Малинці .

Раніше повідомлялося, що в бою за Роботине загинув 24-річний герой, який лише навесні одружився.

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