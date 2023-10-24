Футболіст жорстоко побив свою дівчину: щоб урятуватися, та вистрибнула з балкона (фото, відео)

Колишнього футболіста англійських клубів «Дербі Каунті» та «Бірмінгем» 28-річного Шакіла Макдональда засуджено до 2 років і 8 місяців в'язниці за жорстокий напад на свою дівчину, повідомляє Daily Mail. Раніше в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.

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Інцидент стався ще у березні в Бірмінгемі. Видання опублікувало відео, на якому Шакіл душить та кидає 28-річну Емі Беклі на асфальт біля нічного клубу. А все через те, що дівчина мило поспілкувалась біля входу з охоронцем закладу. Макдональд на ґрунті ревнощів втратив контроль над собою.

Як виявилося, то були ще квіточки. Пізніше Шакіл змусив кохану сісти у таксі, після чого вдарив її. Жахливі сцени продовжилися, коли вони приїхали до квартири Емі, де Макдональд почав душити безпорадну дівчину. Якоїсь миті та зуміла вирватися і, пробігши через вітальню, вистрибнула на кухні з балкона, що розташований на висоті чотирьох метрів. У результаті дівчина зламала обидві руки, а також отримала травми обличчя та ніг.

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Шакіл Макдональд

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До речі, в суді з'ясувалося, що Макдональда, який останнім часом грав за маловідомий клуб «Мікловер», у 2017 році оштрафували за аналогічний напад на колишню дівчину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з футболу та його дівчину зв'язали та побили під час зухвалого пограбування в Парижі.

Фото Facebook

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