Вже третій за рік: у рф раптово помер топ-менеджер відомої компанії

Не так давно «ФАКТИ» писали про те, що російський мільйонер Павло Антов, що входив до списку найбагатших держслужбовців у росії, впав з даху готелю в Індії. А днями у москві помер голова ради директорів російської компанії ЛУКОЙЛ Володимир Некрасов. Йому було 66 років.

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За попереднім висновком лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності, повідомляє пресслужба.

«Майже 50 років Володимир Іванович присвятив роботі в нафтогазовій галузі, пройшовши шлях від слюсаря-ремонтника до генерального директора ключового виробничого товариства „ЛУКОЙЛ-Західний Сибір“ Групи „ЛУКОЙЛ“, після чого працював на посадах першого віцепрезидента компанії, радника президента компанії, голови ради директорів, завжди демонструючи видатні управлінські здібності та ідеї щодо розвитку виробництва», — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що рік тому, 1 вересня 2022 року, колишній голова ради директорів компанії ЛУКОЙЛ Равіль Маганов загадково загинув, випавши з вікна Центральної клінічної лікарні у москві. У травні за загадкових обставин — після сеансу у шаманів — помер топ-менеджер Олександр Суботін.

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