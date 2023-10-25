Найбільш високооплачувану телеактрису Софію Вергару помічено з новим чоловіком через три місяці після розлучення

Наприкінці липня західні ЗМІ та користувачі соцмереж гаряче обговорювали розлучення найвисокооплачуванішої телеактриси у світі Софії Вергари. Зірка комедійного серіалу «Американська сімейка» несподівано розлучилася з актором Джо Манганьєлло після майже восьми років шлюбу.

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І ось, через три місяці, 51-річна уродженка Колумбії з'явилася в Беверлі-Гіллз із новим кавалером. Це явно було побачення, стверджують очевидці.

Софія мала карколомний вигляд у мереживному чорному бюст'є без бретелей, темно-фіолетових оксамитових штанах і чорних туфлях на високих підборах з відкритим носком.

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Її супроводжував імпозантний стрункий чоловік у темній сорочці з довгими рукавами і вицвілих джинсах.

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Американські ЗМІ швидко встановили його особу. Схоже, Вергара закрутила роман із відомим каліфорнійським хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом.

Поки численні шанувальники Софії губляться в здогадках — що це було? Побачення на один вечір, чи Вергара і Саліман налаштовані серйозно?

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Джастін теж розлучений. Щоправда, його шлюборозлучний процес з актрисою Брі Тернер закінчився в березні 2018 року. Подружжя прожило в шлюбі 10 років. Тернер була налаштована рішуче. Вона вимагала, щоб суд призначив її єдиною опікункою двох дітей, яких вона народила від Салімана. Ортопед відповів тим самим. У результаті тільки в листопаді 2019 року колишнє подружжя домовилося про спільну опіку над дочкою і сином.

Раніше повідомлялося, що Софія Вергара відвідала благодійну вечірку, на яку Джордж Клуні з дружиною Амаль зібрали купу зірок.

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