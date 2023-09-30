Як на «Оскар»: Джордж Клуні з дружиною Амаль зібрали в Нью-Йорку купу зірок на благодійну вечірку

Днями біля Нью-Йоркської публічної бібліотеки зібралося стільки голлівудських зірок, що склалося враження, ніби вручення премії «Оскар» вирішили провести на пів року раніше і в новому місці. Як з'ясувалося, це була церемонія, тільки вручали не нагороди Американської кіноакадемії, а Albie Awards.

Цю премію заснував два роки тому Фонд Клуні. Знаменитий американський актор, режисер і продюсер Джордж Клуні, який підтримав Україну і закликав світ знищити ПВК «Вагнер», та його чарівна дружина Амаль, яка є прекрасною і досвідченою юристкою, що спеціалізується на захисті прав людини, вирішили за допомогою премії Albie Awards підтримати «захисників справедливості, які наражаються на великий ризик за те, що вони роблять».

Премію названо на честь судді Альбі Сакса, відомого південноафриканського юриста, якого ув'язнили, а потім заслали за свою активну діяльність проти режиму апартеїду.

До цьогорічних лауреатів увійшли українська неурядова організація Truth Hounds, яка фіксує та розслідує злочини російської армії, конголезький активіст по боротьбі зі зґвалтуваннями та два іранські журналісти, які розповіли історію вбивства Махси Аміні, яке призвело до повстання за свободу.

Джорджу й Амаль вдалося захопити цією ідеєю своїх друзів, колег, а також різного роду знаменитостей як у США, так і у Великобританії. І це було наочно продемонстровано сузір'ям осіб із голлівудського топ-листа, які були присутні на церемонії.

Увечері 28 вересня до Нью-Йоркської публічної бібліотеки прибули Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер, британські кінозірки Деніел Крейг та Рейчел Вайс, подружжя Емілі Блант та Джон Красінськи, колишня дружина Білла Гейтса Мелінда та їхня 21-річна дочка Фібі, легендарна актриса Меріл Стріп, Метт Деймон з дружиною, британська супермодель Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Донателла Версаче та інші знаменитості.

Амаль Клуні була в білій розшиті паєтками сукня з невеликим шлейфом, яка поєднувалася з її крихітним клатчем. Вбрання ідеально підкреслювало струнку фігуру дружини кінозірки. Її темне волосся спадало на плечі розкішними хвилями, її риси обличчя були підкреслені макіяжем, нанесеним професіоналами Charlotte Tilbury. З прикрас Амаль вибрала масивний браслет. Джордж Клуні був у класичному смокінгу. Його сива борода лише додавала актору сексуальності.

Амаль та Джордж Клуні

До речі, церемонія відбулася через день після того, як подружжя відсвяткувало дев'яту річницю свого весілля. І Джордж не втримався й злегка покепкував з тих, хто стверджував, що його шлюб розпадеться дуже швидко.

Сінді Кроуфорд була присутня на заході зі своїм чоловіком Ренді Гербером. Він давно товаришує з Клуні. Вони разом із бізнесменом Майком Мелдманом заснували знаменитий бренд Casamigos. Текіла цієї марки користується величезною популярністю у різних країнах світу. Продаж бренду свого часу приніс трьом друзям мільярд доларів.

Сінді Кроуфорд із чоловіком Ренді Гербером

Виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг виглядав як справжній агент 007. Його дружина, відома актриса Рейчел Вайс, останнім часом досить рідко з'являється на публіці, але заради Клуні склала чоловікові компанію.

Деніел Крейг з дружиною Рейчел Вайс

Ще один друг Джорджа, а також його партнер з фільму «Одинадцять друзів Оушена» та двох його сиквелів Метт Деймон був у чудовому настрої і підкорював усіх навколо своєю чарівною посмішкою. При цьому він не забував обіймати дружину, оскільки Лусіана Барросо все ще почувається трохи невпевнено в оточенні такої кількості знаменитостей.

Метт Деймон із дружиною Лусіаною Барросо

Меріл Стріп була щаслива побачити своїх партнерок по фільму «Диявол носить Prada» Енн Хетеуей та Емілі Блант. Блант була на церемонії разом зі своїм чоловіком, актором та режисером Джоном Красінськи.

Меріл Стріп та Енн Хетеуей

Емілі Блант зі своїм чоловіком, актором та режисером Джоном Красінськи

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Софія Вергара та Хайді Клум

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