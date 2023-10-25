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Спорт

«Бути українцем зараз небезпечно»: син Шевченка вразив знанням історії рідної країни зіркового батька

14:02 25 жовтня 2023
Андрій Шевченко із сином Джорданом

Старший син володаря «Золотого м'яча"-2004 Андрія Шевченка, який через 20 років знову забив легендарному Джанлуїджі Буффону з пенальті, вирішив ближче дізнатися про батьківщину свого батька та почав вивчати історію України й українську мову.

18-річний син зіркового ексфутболіста здобуває освіту в Єльському університеті в США (викладає там амбассадор президентської платформи United24 відомий історик Тімоті Снайдер), а також волонтерить у місцевому Українському домі, де відповідає за збір коштів.

«З початком повномасштабної війни я відчув, що мій обов'язок — підтримувати Україну, — поділився Джордан Шевченко із журналісткою Голосу Америки. — Реальність така, що бути українцем зараз небезпечно. Тому людям-українцям необхідно зібратися разом і показати, чому ми важливі як країна та як народ. Більшість своєї історії Україна перебувала під впливом зовнішніх сил: Річ Посполита із заходу, Московія зі сходу, османи з півдня — всі воювали в надії забрати наші землі. І зараз ми бачимо, що все повторюється — знову є зовнішня сила, яка намагається претендувати на наші землі та поставити під загрозу свободу, але ми не здамося без бою.

Щодо вивчення української мови, то я поки що не можу вільно розмовляти з батьком мовою, можу лише використати кілька слів у розмові. Але, гадаю, він усе одно бачить, що я беру ініціативу до своїх рук. Для мене важливо, що я українець, і нарешті я підкріплюю це своїми діями. Слава Україні!«

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що середній син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт із англійським «Уотфордом».

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