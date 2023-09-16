Шевченко через 20 років знову забив Буффону з пенальті: відео непідробних емоцій легенд футболу

Легендарний ексфорвард «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України Андрій Шевченко, який продав за великі гроші жовто-синій прапор з автографом Зеленського, взяв участь у благодійному матчі зірок світового футболу, що на стадіоні «Стожице» у Любляні організував президент УЄФА Александер Чеферін (3,5 мільйона євро, які зібрали від проведення зустрічі, спрямують на допомогу постраждалим від серпневої повені у Словенії).

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Як повідомляє NZS, компанію легендарному футболісту під керівництвом Фабіо Капелло і Матьяжа Кека в червоних і синіх футболках склали Паоло Мальдіні, Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Давор Шукер, Кларенс Зеєдорф, Мирослав Клозе, Хав'єр Дзанетті, Олівер Бірхофф, Даріо Срна, Джанлуїджі Буффон та інші знаменитості.

Саме після дуелі Шевченка та Буффона, який завершив кар'єру у 45 років і розпочав роботу у збірній Італії, було відкрито рахунок у поєдинку, коли українець ефектним ударом «паненкою» з пенальті вразив ворота легендарного голкіпера. Після гола старі суперники на полі та приятелі у житті тепло обійняли один одного.

Звичайно ж, після цього всі одразу згадали легендарну дуель Шевченка та Буффона у фіналі Ліги чемпіонів у 2003 році, коли реалізований українцем вирішальний 11-метровий приніс «Мілану» трофей та засмутив голкіпера «Ювентуса», котрий так і не виграв за кар'єру жодного з трьох своїх фіналів ЛЧ.

Додамо, що основний час матчу в Любляні, який зібрав на трибунах 16 тисяч уболівальників, закінчився внічию — 1:1 (у «синіх» влучним ударом з пенальті відзначився Ібрагімович), а в серії пенальті команда українця програла — 4:5. Буффон, який відбив у «лотереї» один удар, нарешті, «помстився» Шевченку…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко та Зінченко зібрали у Лондоні легенд футболу і гроші для України.

Фото Instagram, nzs. si

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