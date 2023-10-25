Чотири сестри залишились без чоловіків: Ауріка Ротару розповіла про злу карму, яка переслідує жінок їхнього роду

Ауріка, молодша сестра співачки Софії Ротару, яка розповіла про те, де зараз знаходиться легендарна артистка, вважає, що жінок їхнього роду переслідує недобра карма.

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Так, за словами Ауріки, вони з сестрами поховали своїх чоловіків. У родині чотири сестри і всі вони залишилися без коханих.

«І Ліда, і Зіна теж. Чотири сестри — і всі залишилися без чоловіків. Мій чоловік був для мене дуже щедрим, добрим, розумним. Настільки він був для мене ідеальним, що всі ці роки після його смерті я розуміла, що таку людину більше не зустріну. 3 жовтня було 18 років, як його не стало», — розповіла Ауріка Ротару, пише Оboz.ua.

Видання зазначає, що не лише Ауріка Ротару, а й Софія Михайлівна після смерті чоловіка не вийшла заміж.

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Нещодавно Софія Ротару поділилася в мережі щемливим фото, яке було зроблене на могилі її чоловіка, народного артиста України Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 21 рік тому. Софія Ротару не приховує, що дуже за ним сумує.

У березні цього року померла сваха Софії Михайлівни — мати її невістки Світлани.

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