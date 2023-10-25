«Українців змушують сподіватись виключно на диво»: політтехнолог про серцевий напад у путіна

Це дуже підступна технологія: змусити українців, і не тільки, вірити у те, що в путіна серцевий напад, він скоро помре — і все, одразу настане перемога. І саме через підступність на 99,9% є впевненість, що звідси стирчать вуха кремля та ФСБ. Таку думку політтехнолог Олексій Голобуцький висловив у власному блозі.

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«Українців змушують забути про тяжку роботу ЗСУ та спецслужб, забути про не менш складну працю їх всіх у тилу, щоб втримати економіку й державу на плаву. Змушують забути про величезні зусилля і витрати союзників. І сподіватись виключно на диво: все негайно стане чудово, варто тільки прикопати одного бридкого карлика. Вважаєте, це нормально і продуктивно — сподіватись не на себе, не на ЗСУ, не на союзників, не на економіку, а на одну випадкову малоймовірну подію, котра від нас ніяк не залежить? Це по факту та ж теза, що її ФСБ транслює через „Раша Тудей“, „Спутнік“, „хороших русскіх“, „переслідуваних втікачів з росії“ з лютого 2022: „Винний тільки путін, більше ніхто“. Ну, а як винуватити росіян, якщо все стане добре без одного путіна? Але замовник нападу — не злобний виродок путін. росія намагається нас знищити вже понад 300 років — путіна тоді і в проєкті не було. Що 2003-го, що 2014-го, що 2022-го путін просто виконав замовлення мінімум 80% росіян, котрі чекали, „щоб врешті взялись за цих бандерівців і покарали за нахабство жити краще“, та зараз схвалюють війну».

Також політтехнолог додав, що путін має запас двійників. І це нормально не лише для диктаторів, але й загалом для політичних лідерів держав у складних обставинах.

«Тобто я навіть припускаю, що дійсно був виклик лікарів на „серцевий напад в путіна“, просто репліку обрізали з повного варіанту „серцевий напад в путіна №*“. Загалу не назвали номера чи позивного вахтового путіна, в якого стався напад», — пише Голобуцький.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, на думку начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, хвороба путіна прогресує, тому він зловживає наркотичними засобами.

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