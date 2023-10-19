Помер Берт Янг, зірка фільмів «Роккі»

Американські ЗМІ повідомили про смерть відомого голлівудського актора Берта Янга. Він прославився як блискучий виконавець характерних ролей другого плану. Найбільшу популярність йому принесла участь у серії фільмів «Роккі». Янг зіграв у них зятя і друга-м'ясоїда головного героя у виконанні Сильвестра Сталлоне, дочки якого запускають реаліті-шоу про свою сім'ю.

РЕКЛАМА

Як повідомляє Reuters, Берт Янг помер 8 жовтня в Лос-Анджелесі. Про смерть 83-річного ветерана Голлівуду повідомила журналістам його дочка Енн Мореа Штайнгізер.

Джеральд Томмазо Делуїз (справжнє ім'я актора) народився 30 квітня 1940 року в Нью-Йорку. Він відслужив у Корпусі морської піхоти США в 1950-х роках, а потім навчався в знаменитій акторській студії Лі Страсберга.

Справжньою удачею для Янга стала роль Полі у фільмі 1976 року «Роккі». Вона принесла йому номінацію на премію «Оскар».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, перша частина «Роккі» викликала фурор у багатьох сенсах. Зірками першої величини стали Сильвестр Сталлоне і Талія Шайр. Фільм заробив 10 номінацій на «Оскар» і переміг у трьох із них. «Роккі» став найкасовішим фільмом у США за підсумками року.

РЕКЛАМА

Феноменальний успіх дозволив Сталлоне продовжити цю історію і зняти ще п'ять фільмів. Крім того, величезною популярністю у глядачів користується серія фільмів «Крід», яка пов'язана з кіноепопеєю про Роккі Бальбоа.

Берт Янг зіграв Полі у всіх шести частинах «Роккі». Його інші роботи включають в себе відомі картини «Китайський квартал» і «Одного разу в Америці».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про смерть Кормака Маккарті — автора романів «Кривавий меридіан» і «Старим тут не місце».

327

Читайте нас у Facebook та Instagram