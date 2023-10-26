У в.о. мера Чернігова проводять обшуки: що відомо

Виконувач обов`язків мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що силовики прийшли до нього з обшуком та пов`язав це зі своїми висловлюваннями щодо ракетного удару ворога по Драмтеатру у центрі міста, який було завдано у серпні цього року.

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«Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули», — повідомив на своїй сторінці у соцмережі Олександр Ломако.

Тим часом «Українська правда» пише, що у пресслужбі Держбюро підвердили факт проведення обшуків спільно з СБУ, але заявили, що слідчі дії санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломако у соцмережах.

Нагадаємо, що цього місяця силовики проводили обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги та голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Причиною називають корупційну оборудку з продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард» у в центрі Мукачева на березі річки Латориця.

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Фото з Вікіпедії

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