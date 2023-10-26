37.42 / 38.01 39.71 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У в.о. мера Чернігова проводять обшуки: що відомо

10:19 26 жовтня 2023
Олександр Ломако

Виконувач обов`язків мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що силовики прийшли до нього з обшуком та пов`язав це зі своїми висловлюваннями щодо ракетного удару ворога по Драмтеатру у центрі міста, який було завдано у серпні цього року.

«Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули», — повідомив на своїй сторінці у соцмережі Олександр Ломако.

Тим часом «Українська правда» пише, що у пресслужбі Держбюро підвердили факт проведення обшуків спільно з СБУ, але заявили, що слідчі дії санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломако у соцмережах.

Нагадаємо, що цього місяця силовики проводили обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги та голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Причиною називають корупційну оборудку з продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард» у в центрі Мукачева на березі річки Латориця.

РЕКЛАМА

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

434

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

завод

Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається

коні

Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту