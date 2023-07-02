Кривава вечірка в США: двох осіб убито, десятки поранено

У неділю, 2 липня, у США відбулася чергова бійня із застосуванням вогнепальної зброї. Попередній інцидент стався менш як місяць тому у місті Річмонд під час вручення шкільних дипломів. На цей раз постраждав Балтімор. Невдовзі після опівночі поліція отримала кілька викликів із Бруклінського району. Патрульні прибули на місце та виявили труп 20-річного хлопця, а також безліч поранених.

З'ясувалося, що місцеві жителі влаштували велику вечірку напередодні Дня незалежності (національне свято у США відзначається 4 липня). І хтось просто розстріляв натовп.

До лікарні було доставлено 29 людей з вогнепальними пораненнями, 18-річна дівчина померла на операційному столі. Ще дев'ятеро людей перебувають у критичному стані.

Поранених довелося розвозити по різних лікарнях, пояснив представник міської поліції Річард Ворлі. Серед них є неповнолітні.

Наразі немає інформації про підозрюваних чи мотиви. Слідчі «працюють на місці злочину», сказав Уорлі.

Мер Балтімора Брендон Скотт описав бійню як «безрозсудний, боягузливий вчинок, який назавжди змінив життя багатьох людей». Він наголосив, що трагедія сталася у робочому районі міста. «Люди там святкували, а потім у якийсь момент пролунали постріли, і почалася паніка», — додав Скотт.

Мер наголосив, що інцидент вкотре «наголошує на необхідності боротьби з надмірним поширенням незаконної зброї» на вулицях Америки. «Занадто легко її можуть отримати в свої руки ті, у кого зброї не повинно бути», — сказав Скотт.

Мер також заявив, що мобілізує всі доступні ресурси для надання допомоги у розслідуванні. Він закликав усіх, хто має найменшу інформацію про трагедію, поділитися нею з поліцією.

Скотт також передав просте послання вбивцям: «Ми не зупинимося, доки вас не знайдемо. І ми вас знайдемо. А до того часу, я сподіваюся, ви з кожним вдихом думатимете про життя, яке ви забрали, і про життя, на які ви вплинули тут у Балтіморі».

На жаль, інциденти із застосуванням вогнепальної зброї в США не рідкість. Так, у травні «ФАКТИ» повідомляли про бійню в торговому центрі в Техасі, де зловмисник смертельно поранив вісьмох осіб. А у квітні співробітник американського банку, який застрелив п'ятьох колег, транслював напад у прямому ефірі в Instagram.

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