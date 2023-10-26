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Ілона Гвоздьова розповіла, як пройшла операція та показала результат

13:41 26 жовтня 2023
Ілона Гвоздьова

Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка зробила мамопластику, розказала, як пройшла операція та показала результат. Вона поділилася в інстаграмі, що все пройшло добре. На другий день після хірургічного втручання вона почувається нормально та задоволена результатом. Скаржиться лише на незначні болі в спині та в грудях.

Ілона каже, що після того, як вперше побачила себе в дзеркалі з новими грудьми, ледь не розплакалася. «Це дуже гарно, я в шоці. Зараз буду плакати», — лише могла сказати Ілона.

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Далі Гвоздьова буде відновлюватися вдома. Раніше вона розповідала, що давно мріяла про цю операцію, зважувала все. Каже, що тепер почувається щасливою.

Раніше дружина Віктора Павліка змінила форму носа та підборіддя, про що розповідала в мережі. Також вона поділилася, що хоче підкорегувати й форму грудей.

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«ФАКТИ» також повідомляли про те, що колишня суддя кулінарного шоу «Майстер шеф», а нині популярна фудблогерка Тетяна Литвинова зізналася, що зробила маммопластику і поділилася думками з цього приводу.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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