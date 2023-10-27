Ворог атакував Україну вночі дронами та балістикою: як відпрацювала ППО

Російські загарбники цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по південних та східних областях України, застосувавши ударні дрони та ракету «Іскандер». По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ.

РЕКЛАМА

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«В ніч проти 27 жовтня 2023 року противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету „Іскандер-М“ з Воронезької області у напрямку Харківщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Своєю чергою речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в етері телемарафону, що окупанти цієї ночі атакували південні області. За її словами, російські фашисти випускали безпілотники двома хвилями.

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що в ніч на 27 жовтня був «приліт» за межами міста Вознесенськ. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, на щастя, ніхто не постраждав.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що вночі окупанти також завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм Харківської області. Постраждали 8 рятувальників, чотирьох з них госпіталізували. При цьому місцева влада стверджує, що росіяни використали зенітну ракету С-300.

РЕКЛАМА

722

Читайте нас у Facebook та Instagram