Наймолодша представниця клану Кардаш'ян-Дженнер Кайлі Дженнер розширює свою бізнес-імперію вартістю приблизно мільярд доларів. 26-річна бізнеследі та зірка реаліті-шоу оголосила про запуск нового проєкту. Це лінія модного жіночого одягу Khy.

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Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька яскравих знімків із написом «Знайомтеся, Khy».

Кайлі запустила лінію модного жіночого одягу Khy

Міс Дженнер, яка зараз зустрічається з відомим актором Тімоті Шаламе, сидить на підлозі у довгому чорному шкіряному плащі з розстебнутими блискавками з боків, демонструючи свої стрункі ніжки.

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Кайлі Дженнер

Відразу після цього в Instagram з'явився офіційний обліковий запис Khy. Ті, хто встиг зайти на нього, побачили два фото Кайлі у тому самому чорному плащі з високим коміром та широкими рукавами вінтажного стилю.

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Крім того, на сторінці нового бренду є коротке відео.

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Передплатники Кайлі Дженнер в Instagram, а їх на хвилиночку 398 мільйонів, прийшли в захват і кинулися вітати її з новим проєктом. Вони обіцяють розкупити всю колекцію, як тільки вона з'явиться у продажу.

Нагадаємо, міс Дженнер розпочала свій власний бізнес, запустивши лінію косметики Kylie Cosmetics. Успіх бренду був настільки разючим, що журнал Forbes помістив Кайлі на обкладинку одного зі своїх номерів з підписом «Наймолодша жінка-мільярдер, яка досягла успіху самостійно». 2019 року Дженнер продала контрольний пакет акцій Kylie Cosmetics міжнародної корпорації Coty.

Раніше Кендал Дженнер показала, як потрібно носити укорочені пальта.

Тим часом днями Кім Кардаш'ян із помпою відзначила своє 43-річчя. «ФАКТИ» розповідали, хто веселився на дні народження знаменитості.

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