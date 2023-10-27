Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Переважна більшість українців сподіваються, що агресивна війна росії проти України закінчиться до кінця року, але цього, на жаль, не трапиться.

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Такою не надто оптимістичною думкою з «УНІАН» поділився мольфар та екстрасенс Макс Гордєєв.

«Мені здається, що листопад буде доволі хорошим для України. Звісно, будуть якісь важливі бої, але вже все наближається до завершення. Все натякає на те, що війна скоро закінчиться», — сказав Гордєєв.

Він наголосив, що зараз українцям треба всіма силами намагатися наближати перемогу над окупантами.

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«Ближче до зими буде більше ракетних атак. Тобто, чим ближче до холодної пори року — тим більше активізується росія. Найбільша загроза буде саме вночі. У зоні ризику Харків, Одеса, Херсон, Київ та Київська область, Дніпро, Запоріжжя», — заявив мольфар.

За його словами, на заході України також буде неспокійно, але під загрозою будуть саме ці міста.

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«Я бачу звільнення деяких територій, але це буде важко. Треба розуміти, що багато чого залежить саме від допомоги. Поки я не можу сказати, що війна закінчиться ось-ось. У цьому році точно ні. Зараз карти показують, що активні бойові дії завершаться у період тепла. Але це за тих обставин, якщо ЗСУ діятимуть згідно зі своєю стратегією. Будемо сподіватися, що 2024 рік буде вже переможним», — наголосив Гордєєв.

Про те, що Україна та рф зможуть підписати мирний договір тільки у 2024 році, заявляла також медіум Діана. За її прогнозом, попри підписання миру та виплату росією репарацій Україні, ще десь років 100 ми будемо ворогами.

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